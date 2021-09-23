لنقي قالت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ ماذا لو بدأت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر بإعلان بدء حملات المرشحين الانتخابية والتصويت يوم 17 فبراير؟”.

وأضافت: “هل يعني ذلك أن من أعلن أنه في إجازة أنه سينقطع عن عمله حتى العام القادم؟”.