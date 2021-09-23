إيطاليا – تغلب ميلان على ضيفه فينيسيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل ثنائية “الروسونيري”، الإسباني إبراهيم دياز والفرنسي ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 68 و82 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة ليتقاسم الصدارة مع جاره إنتر الذي يتفوق عليه بمؤشر فارق الأهداف، ويتمنى الفريقان تعثر نابولي صاحب الـ12 نقطة في مباراته الخميس عندما يحل ضيفا على سمبدوريا في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد فينيسيا عند ثلاث نقاط في المركز الـ18 على جدول ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT