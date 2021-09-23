السعودية – يقوم وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى فرنسا، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الفالح الذي يرافقه وفد يضم عددا من الجهات الحكومية والشركات الوطنية وممثلي القطاع الخاص، سيلتقي خلال الزيارة مسؤولين حكوميين فرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والطاقة والمياه، التعليم والرقمنة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والمعادن والسياحة والفندقة.

وأوضح الفالح، أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن اقتصاد المملكة بات منفتحا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بوتيرة وحجم غير مسبوقين، مما يوفر فرصا استثمارية مربحة في مجموعة متنوعة من القطاعات.

وقال: “هناك العديد من الشركات الفرنسية ذات الاستثمار ات الكبيرة في المملكة في عدة قطاعات مختلفة. وإنني لأتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات والمستثمرين الفرنسيين في المملكة، في القطاعات التقليدية وفي القطاعات الجديدة والواعدة”.

ومن المتوقع، خلال هذه الزيارة، أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين “برنامج ريادة الشركات الوطنية” في وزارة الاستثمار، وبرنامج “بيزنس فرانس”، التي تهدف إلى التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقه.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب سلسلة من التواصل المستمر بين مسئولي البلدين، لتشجيع العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، بما في ذلك زيارة إلى المملكة قام بها في وقت سابق هذا العام وفد أعمال رفيع المستوى من فرنسا برئاسة الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية فرانك ريستير.

وسيواصل الفالح محادثاته السابقة، المثمرة والبناءة، مع ريستير، كما سيشارك في منتدى الأعمال السعودي الفرنسي الذي ينظمه اتحاد الأعمال الفرنسي خلال زيارة الوفد.

يذكر أن هناك أكثر من 300 شركة فرنسية تعمل في المملكة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية