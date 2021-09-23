وزير سابق: حديث السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سد النهضة تحذير للعالم

وزير سابق: حديث السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول سد النهضة تحذير للعالم

نيويورك – اعتبر وزير الري المصري، محمد نصر علام، أن حديث رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تحذيرا للعالم.

وقال علام، في مداخلة هاتفية مع قناة “TEN”، امس: “الرئيس السيسي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الدولية لأن ملف سد النهضة قضية دولية وليست محلية لأنها تهدد مصالح دول كثيرة في العالم”.

وتابع: “مصر أعلنت أنها شاركت في مفاوضات سلمية 10 سنوات ولكن لم يتم التوصل لحل قانوني ملزم حول الملء والتشغيل “.

وأشار الوزير السابق إلى أن حصة بلاده المائية فيها عجز مائي يصل إلى 50%، وأوضح: “مصر تحذر العالم من فشل مفاوضات سد النهضة لأن هذا الفشل سوف يشكل خطرا على مصالح العالم… نحن أمام مؤامرة لتحجيم حجم مصر في المنطقة بتهديد مستقبلنا المائي”.

وسبق أن قال السيسي، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر”، مشيرا إلى أن “سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية