موسكو – افتتح الجمعة 24 سبتمبر في مركز “إكسبوسنتر” للمعارض بالعاصمة الروسية معرض موسكو الدولي الـ34 للكتب.

ويتضمن برنامج المعرض ما يزيد عن 100 فعالية عامة، بما في ذلك حفلات تقديم الكتب الجديدة والمناقشات والحوارات المفتوحة والدروس البيانية بمشاركة الأدباء.

وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المعرض إن أكثر من 200 دار للطباعة والنشر تقدم منتجاتها في المعرض.

وقال مدير المعرض، أندريه غلميزا في مؤتمر صحفي عقده في ولاية “تاس” الروسية:” لدينا 9 مواقع تقام فيها أكثر من 300 فعالية وخاصة خلال 4 أيام لعمل المعرض، فضلا عن برنامج الأعمال واسع النطاق”.

يذكر أن منظمي المعرض اضطروا إلى تأجيل موعد إقامته وتغيير موقعه لسبب انتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم. ويقام المعرض العام الجاري في مركز “إكسبوسنتر” للمعارض حيث توزع دور الطباعة والنشر كتبها في 4 قاعات و4 خيم مدفأة.

المصدر: تاس