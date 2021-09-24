سوريا – بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضمان أمن الحدود المشتركة.

وذكرت وكالة “سانا” أن المقداد بحث مع الصفدي “الخطوات التي يمكن أن يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة وضمان أمن الحدود المشتركة بما ينعكس خيرا على البلدين والشعبين الشقيقين”.

واستعرض الوزيران المساعي المبذولة لدفع الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سوريا، ومعالجة تبعاتها الإنسانية.

كما بحث الجانبان تزويد الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية والغاز المصري عبر سوريا.

المصدر: “سانا”