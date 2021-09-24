القدس – دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، امس الخميس، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مطالبة بوقفها فورا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن “اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، وتمثل ممارسة مرفوضة تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي”.

وشدد الناطق الرسمي على أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.

المصدر: خبرني