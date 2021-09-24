ليبيا – قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عضو مجلس النواب المنقطع سابقًا سعد الجازوي وعضو المجلس الموازي حاليًا في طرابلس إن سحب الثقة هو استحقاق من مسؤوليات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البلاد في مرحلة انقسام سياسي حاد وصلت لنقطة الاحتراب وبحاجة للسان تصالحي يبحث عن المشتركات والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

الجازوي لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن حكومة الدبيبة ستصبح حكومة تصريف أعمال، ما سيحد من نشاطها على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي ستبقى كل المهام مناطة بها.

وأضاف: “نحن في مرحلة لن يضبطها قانون بقدر ما سيضبطها عقول واعية تستأنس بالقانون. نحن في مرحلة انقسام وهذا الانقسام يريد عقول وحدة وطنية للبلاد، وهذه الوحدة الوطنية للبلاد تريد حتى مرونة في تطبيق الاتفاقات. الاستناد أو التسلح بالقانون أعرف أنه استقطاب أو تنافس كبير؛ لأن كل شخص يريد أن يثبت وجهة نظره، ولكن اللائحة الداخلية تبيح لمجلس النواب الخطوة التي قام بها”.

وحث الأعضاء النواب على ضرورة العمل بعقلية التوافق، لافتًا إلى أنه هناك الكثير من المآخذ على حكومة الوحدة الوطنية في مسألة التكوين والاستئثار بكثير من النقاط بالتالي عليها الابتعاد عن كل ما يثير المشهد للرجوع للمربع الأول، وفقًا لقوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ منذ إعلان المتحدث باسم عقيلة صالح عن سحب الثقة من الحكومة والأقاويل تتكاثر، هناك من يؤيد وكثر من يرفضون هذه الخطوة، ما التفاصيل التي حصلت قبل إعلان سحب الثقة تحت قبة البرلمان؟

سحب الثقة هو استحقاق من مسؤوليات مجلس النواب ولكن نحن الآن ودائمًا أتحدث لزملائي في مجلس النواب ولزملائي في مجلس الدولة وكل المعنين بالشأن الليبي والمحللين لتوجيه الرأي العام أننا في مرحلة انقسام سياسي حاد، وصل بنا لنقطة الاحتراب ونحتاج للسان تصالحي ولسان يبحث عن المشتركات والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، لأنا جربنا مسألة كلًا يتمسك برأيه وأصبحت دماء واشلاء وخسائر ولذلك نتمنى من زملائي في مجلس النواب أو أي مؤسسة أن ينظروا بهذه العين ولا بعين المغالبة أو أننا نريد أن نفرض رأينا.

إذا انطلقنا من هذا المنطلق نأتي للاستحقاق الذي تم، ألا وهو مساءلة الحكومة وما تم فيها، استدعينا الحكومة للمسائلة وكان هناك جدل كبير داخل البرلمان بين من يقول إنه ليس لدينا الحق في استجواب الحكومة طالما لم نعطِ الميزانية، ولكن مما لا شك فيه ان الحكومة تصرف أموالًا وتباشر بأعمال وتفعل أفعالًا، والنواب هم من يفترض أن يراقبوا ويسائلوا، الحكومة طلبنا منها المساءلة وطلبت هي البنود التي سيتم المسائلة فيها حتى تعد نفسها وهذا حق يبيح لها اللائحة الداخلية عندنا في مجلس النواب، بعثت اللجان النوعية مجموعة من الأسئلة للحكومة، ومن ثم جاءت الحكومة وجلست في جلسة المسائلة وأجابت عن الأسئلة.

بروتوكوليًا بعد هذه الأسئلة سيكون القرار للبرلمان في أنه يقتنع بالأسئلة أم لا، وما هي الحلول النظرية لهذه الأشياء، بصفة شخصية كنت اتمنى من المجلس النواب النظر أننا في مرحلة استثنائية ويجب أن نضع ضغطنا على الحكومة لتسير في المسار الصحيح واستيفاء الاستحقاقات التي من أجلها جاءت الحكومة؛ لأن نحن من أكبر المزايا التي تمت عندنا الآن هي توحيد المؤسسات التنفيذية وهذه خطوة كبيرة، لن نقضي على فساد ولا انقسام ولا مثل هذه الأشياء، ولكننا وضعنا أرجلنا على الطريق ونتمنى أن نسير في خطوات ونرمم ما نستطيع ترمميه.

كنت أتمنى أن يتم الضغط على الحكومة لكي تحقق الشروط الأكبر من أجل تحقيق المطالب التي نريد، وبعدما استمعنا لها في تلك الجلسة أتت الجلسة الثانية للقرار فيما يجب أن يتم مع هذه الحكومة استنادًا على ما تقدمت به من ردود وكانت هناك آراء أن تسحب الثقة، ولكن الرأي الذي غلب أنه لا بد أن نعطي الحكومة ولا نكون عاملًا معرقلً وأن نعطيها لتكون لجانًا.

في الجلسة التي قبل الماضية كونّا لجنة ذهبت لمصرف ليبيا المركزي لكي يأتينا بمعلومات موثقة عن الأموال التي صرفتها الحكومة؛ لأننا كمجلس نواب يجب أن يكون عملنا احترافيًا وتكون قراراتنا مبنية على أرقام ووثائق من أذرعنا الرقابية لنبعد أي صفة محاباة أو ردود فعل أو اغراض أخرى، لذلك ضغطنا على أن تكون هناك لجان تأتينا بالخبر اليقين بالنقاط التي النواب عندهم عليها مأخذ ويطالبون بسب الثقة من الحكومة من أجل هذه النقاط، اتفقنا اليوم الأول على تكوين اللجان وبات الأمر على هذا القرار، أتينا اليوم الثاني كانت فيه موجة من المطالبة والرأي الذي يتداول على مسألة سحب الثقة، عندما سمعت الأمر المستشار من عادته أن يأتي الساعة العاشرة والنصف ويجلس على كرسيه في المنصة وجالس لنهاية الجلسة ذهبت للمستشار وسألته سؤالًا وكان حوله بعض الزملاء يتحدثون عن مسألة سحب الثقة. استغربت لهذا الأمر وقلت للمستشار إنه يجب أن تكون هناك تريث؛ لأننا اتفقنا على تكوين لجان لكي تأتينا بالنقاط التي تؤهلنا وتزيل عنا الحرج أمام الشعب الليبي والحكومة في حد ذاتها؛ لأنها ربما ستدعي أنها مظلومة وقد تكون كذلك.

نحن يجب أن نبني قراراتنا على معلومات ووثائق وأرقام من الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الأمر، قال لي هناك مجموعة من النواب والأصوات تتعالى وهم أكثر من 100 نائب يريدون سحب الثقة، قلت من وجهة نظري إذا أردنا أن نذهب لسحب الثقة من الحكومة يجب أن نلغي قرارانا السابق بتشكيل اللجان! لنحترم أنفسنا كجهة مسؤولة أننا بالأمس شكلنا قرارًا واليوم سنأخذ قرارًا آخر، ولكن للأسف طغت الأصوات ودخلنا للقاعه وبدأ العد للحضور ووصل 113 نائبًا حضروا الجلسة، أول شيء افتتحت الجلسة ألقى البند الأول سحب الثقة من الحكومة، وجدنا أنفسنا في ربكة، قرار سحب الثقة أو أي قرار غير مدروس سيحدث عندنا هدمًا لما بنيناه بعد تحقيق حكومة الوحدة الوطنية، وللأسف تم رفع الأيدي للتصويت وأعلن عقيلة بعد تجميع الأصوات من العاملين الذين حصروا الأصوات أعلن أنه 86 صوتًا، وهو النصاب المطلوب لسحب الثقة وبدأت تتعالى الهتافات ليبيا ليبيا.

وهذا اللغط الموجود الآن وكنا نتمنى ألا يحدث ذلك؛ لأنه في الحقيقة فيه من التصرفات التي تنبأ عن نتائجها ابتداءً، الآن بعض النواب الذين أعرفهم شخصيًا هناك أكثر من الـ 39 والذي متأكد منهم أن هناك 41 نائبًا، الـ 113 منهم 41 يبقى منهم 73 الموجودون، وهذا أحدث ربكة عند الكثير من الناس والشارع وأعطى مبررًا كبيرًا للحكومة أن تطعن ويعطي مبرر لكل من يريد أن يتكلم عن هذا وكنت اتمنى من مجلس النواب وحتى ابتداءً كنت أقول للنواب أن مجلس النواب هو مجلس الأمة بكل تناقضاته.

س/ الآن وبعد أن تم سحب الثقة من البرلمان، ما الأماني الأخرى التي تتطلعون لها من قبل البرلمان؟

هي الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال ويعني سيحد نشاطها على الصعيد الخارجي، ولكن على الصعيد الداخلي ستكون كل المهام المناطة بها، الإشكالية أن الحكومة رفضت هذا القرار وهذا النفق الذي سندخل فيه، سندخل في صراع وانقسام آخر سينتج عنه استقطاب لوجهتي النظر وأتمنى أن لا يكبر الاستقطاب ونجد صيغة للتفاهم لكي نخرج منه.

نحن في مرحلة لن يضبطها قانون بقدر ما سيضبطها عقول واعية تستأنس بالقانون. نحن في مرحلة انقسام وهذا الانقسام يريد عقول وحدة وطنية للبلد وهذه الوحدة الوطنية للبلاد تريد حتى مرونة في تطبيق الاتفاقات. الاستناد أو التسلح بالقانون، أعرف أنه استقطاب أو تنافس كبير؛ لأن كل شخص يريد أن يثبت وجهة نظره ولكن اللائحة الداخلية تبيح لمجلس النواب الخطوة التي قام بها.

ولكن جدلية الإعداد والمرجعية في القوانين يلجؤون لها عندما يختلفوا، ولو كانوا متوافقين كل واحد يفصله كما يريد، نحن الإرادة الدولية أصلًا وابتداءً من الاتفاق السياسي، غابت الإرادة الدولية المساعدة على تطبيق الاتفاق السياسي، هذه الإرادة الدولية التي غيبت أعتقد من خلال التجربة هم يبررون أن الأطراف المحلية من تعرقل لا الأطراف المحلية أرغمت على الاتفاق السياسي وأوجدت حكومة وفاق ولها مهام، وأصبح معترفًا بها من بعض الدول، وتعامل مع أجسام موازية من دول أخرى مع دول معلنة أنها متفقة ومقرة بالاتفاق السياسي، لكن من تحت الطاولة تتعامل مع أجسام موازية.

أتوجه لزملائي النواب أنه يجب العمل بعقلية التوافق، وأوجه حديثي لعبد الحميد الدبيبة أنت كحكومة وحدة وطنية ويجب أن يتمثل فيها المضمون والمعنى؛ لأن هناك الكثير من المآخذ على حكومة الوحدة الوطنية في مسألة التكوين والاستئثار بكثير من النقاط، نطالب حكومة الوحدة الوطنية بأن تبتعد عن كل ما يثير للرجوع للمربع الأول.