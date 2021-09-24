ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي آخر التطورات على الساحة الليبية.

بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تعهد الجرندي للمنفي بالتزام تونس بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا.

وشدد المنفي خلال اللقاء الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي، مع الإشادة بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم ومبادرة سعيد بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا لإنجاح المسار السياسي وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.