اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه أحبط كافة المحاولات العدائية للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن التحالف اليوم عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة “أنصار الله” اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وحمل التحالف الجماعة المسؤولية عن “تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود”.

كما أعلن في وقت سابق تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.

المصدر: وكالات