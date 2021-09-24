ليبيا – دعا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للاستمرار بعملها في توفير احتياجات المواطنين الأساسية.

بيان صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى وجوب استمرار عمل هذه الحكومة ودعم العملية الانتخابية وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بعملها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتهدئة وعدم الجنوح للتصعيد.

وأضاف البيان: إن كل جهة يجب أن تقوم بعملها وفق الاختصاص الموكل إليها والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار المتفق عليها من جميع الأطراف، مع التزامها بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي.

ونبه البيان لأهمية العمل على التهدئة ضمانًا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي، داعيًا البعثة الأممية لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.