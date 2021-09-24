ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن مفوضية العليا للانتخابات تعمل في إطار الترتيبات الخاصة بالانتخابات، وأن البرلمان سيقر قانون الانتخابات التشريعية خلال الأيام المقبلة.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، أوضح أن التخوفات في ليبيا تتعلق بمدى القبول بنتائج الانتخابية، حيث أن وجود الانقسام الأمني على ما هو عليه يهدد أي عملية سياسية.

ورأى أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، ومن ثم إجراء الانتخابات التشريعية بعدها بفترة محددة.

الصول بين أن بعض الأصوات تطالب بإجراء انتخابات برلمانية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك بعض التخوفات ترتبط برفض أي من الأطراف نتائج انتخابات الرئاسة، ما يعني الدخول في أزمة جديدة في ظل وجود برلمان جديد، إضافة للأجسام الأخرى الموجودة.