ليبيا – أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد على أنه دستوريًا مجلس النواب غير ملزم وفق الإعلان الدستوري لمشاورة مجلس الدولة الذي يتم مشاورته بناء على خارطة الطريق.

القايد قالت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إنه لم يتم تضمين اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستوري ومجلس النواب، صحيح أنه وافق على الصخيرات ومنح الثقة للمجلس الرئاسي، لكنه كما حدث في اتفاق تونس مجلس النواب رفض تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

وتابعت: “ما حدث بالأمس من خروج الدبيبة وتحريض الشارع لإٍسقاط البرلمان، مجلس النواب، هذا سابقة خطيرة وليس من المنطقي أن يحرض رئيس الحكومة، في أي مكان في العالم رئيس الحكومة هو شخص، والحكومة مكلفة من البرلمان، وهو ليس رئيسًا منتخبًا ليتعامل ويخرج للشارع ويستجيب لمتطلبات الشارع، البرلمان سلطة رقابية على هذه الحكومة والكثير من الأحيان في دول العالم تكون قرارات البرلمان مجحفة في حق الحكومات وتتقبل الحكومات ذلك؛ لأن البرلمان هو المخول من الشعوب بالانتخاب المباشر للرقابة على الحكومة”.

وأكدت على أن البرلمان هو من يتحمل مسؤولية محاسبة ومراقبة الحكومة أمام الشعب وهذا هو النظام الديمقراطي، بحسب قولها.

واعتبرت أن خروج الدبيبة وتحريض الشارع لإسقاط البرلمان تعد سابقة تاريخية تتسبب بانهيار هرمية الدولة، مضيفةً: “رئيس الحكومة موظف وعليه مهما كانت القرارات مجحفة لكي نحافظ على كيان هذه الدولة ومؤسساتها أن تخضع كل سلطة وفق الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة في هذه الدولة للسلطة التي أعلى منها، رئيس الحكومة يجب أن يخضع للبرلمان في حالة تم سحب الثقة منه، مع كل الفوضى التي حدثت في ليبيا، علي زيدان سحبت منه الثقة نتيجة خلافات سياسية بين أطراف سياسية وخضع لسحب الثقة وسلم للثني”.

كما لفتت إلى أنه ولأول مرة ترفض حكومة قرار مجلس تشريعي واصفةً ذلك بـ”الكارثة” التي ستتسبب في عدم احترام السلطة التشريعية والقضائية، مبينةً أنه في حال كان الدبيبة صادق بالفعل وكل ما يفعله لأجل ليبيا وليس لنوايا شخصية أو البحث عن شعبوية شخصية لنفسه لا بد أن يرضخ لمؤسسات الدولة مهما كان متحفظًا عليها، والشعب هو الجسم الوحيد المخول بإسقاط أي جسم يريد إسقاطه، لكن كل الأجسام لا بد أن ترضخ للسلطة الأعلى منها لسحب الثقة.

وأضافت: “نحن الآن في حالة حرجة ولا نقول إن البرلمان رائع، نعرف كل التي تعاني منها ليبيا من ازدواجية المجالس التشريعية والصراع بين مجلسي الدولة والنواب، لكن اليوم ما هو مخيف من سحب الثقة من حكومة متبقي لها 3 أشهر على الانتخابات القادمة؟ سحب الثقة تعني أن هذه الحكومة تلتفت لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق، وهو الوصول بنا لانتخابات في 24 ديسمبر وتقديم الخدمات هذه الحكومة شرعية ومخولة لتنفيذ كل ما هو متعلق بالمواطن داخل الوطن، وهي فقط تمت إعادتها لمسارها الطبيعي الذي تم تكليفها به في المسار السياسي، بدلًا من خروجها عن خارطة الطريق والاتفاق للالتفاف لعقد اتفاقيات دولية لسنوات قادمة وإحراج الرئيس المنتخب والبرلمان القادم بالالتزام باتفاقيات ليست طرف فيها”.

واستطردت حديثها قائلة: “ليس هناك أي مأزق، هذا منصوص عليه في الإعلان الدستوري وفق اللوائح الداخلية والعرف المتعارف عليه دوليًا لا يوجد مشكلة إذا سحبت الثقة من الحكومة، الدبيبة يخرج علينا كل يوم وينادي ويقول أنا جئت لخدمة المواطن، ها هي الفرصة جاءت لعندك تخدم المواطن في الداخل، 5 أشهر نشاهد الطائرات المكوكية من دولة لدولة ولم نشاهد أي شيء لمواطن، غير أن المنحة المخصصة للأبناء التي أصلًا مقررة ومصروفة من الحكومة السابقة، وهي من 2020 بدأ الصرف فيها، ويحسب له أنه لم يعطّلها ويحسب له مشروع مع الشباب، نحن في أزمة سياسية خانقة عليه أن يلتفت للبلاد وللمواطن ويضع كل جهوده في خدمة المواطن في هذه الثلاثة شهور، ما زالت حكومة شرعية لـ 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق”.

القايد أردفت: “لسنا بحاجة لعقود ومشاريع بالمليارات! إلا إّذا كانت هناك نوايا لعرقلة الانتخابات لاستمرار الحكومة، وهنا يأتي دور ملتقى الحوار الوطني الذي كلف الحكومة لموضوع الانتخابات القادمة، وإذا لم تنجز هذه الانتخابات سينعقد ملتقى الحوار وممكن أن ينعقد من الآن للنظر في هذا المختنق؛ لأن خارطة الطريق تم تصميمها على هذا الأساس واحدة من الأشياء التي كانت سببًا في سحب الثقة هي المعلومات الدولية التي تتوارد عن مفاوضات الدبيبة لتأجيل الانتخابات سنتين قادمتين، وهذا غير ممكن، نحن حريصون على موعد الانتخابات، ولكن وجهة نظر الحكومة أن الاستقرار قبل الانتخابات ولكن لن يأتي استقرار قبل الانتخابات”.

واختتمت حديثها قائلة: “لدينا حكومة كل وزرائها يسافرون بطائرات خاصة وهذا شيء مخيف، فالطائرة الرئاسية الكل يعلم ما تكلفة إقلاعه، وهي لم تتوقف منذ وجود هذه الحكومة، الفنادق لا أحد منهم يأخذ غرفة فندقية بل أجنحة رئاسية، حتى وزيرة الخارجية التي كنا نتأمل بها خير ودعمناها تكتشف في قناة أن هناك فواتير بـ 8 آلاف دولار لجناح رئاسي، هذه التصرفات غير معقولة”.