اليمن – أكد تيم لانديركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، إنه يقيم ويحافظ على اتصالات منتظمة مع ممثلي روسيا، ويعتبر هذه الاتصالات مفيدة.

وأضاف ليندركينغ، في حديث مع مراسل “نوفوستي”: “نجري حوارا منتظما مع ممثلي روسيا بشأن اليمن، وأجد هذا الحوار مفيدا للغاية”.

وشدد المبعوث الأمريكي، على أنه من أجل تسريع عملية السلام في اليمن، يجب على المجتمع الدولي الحفاظ على الوحدة حول النهج المتفق عليه لإنهاء النزاع.

وقال: “أولا وقبل كل شيء، هناك حل سياسي فقط، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ويجب أن يكون لدى الأمم المتحدة أو مبعوث الأمم المتحدة الجديد، وصول غير مشروط إلى جميع الأطراف”.

ووفقا له، يجب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الحفاظ على وحدة موقفها بشأن قضايا التسوية اليمنية، وسيكون أمرا بناء من أجل تحقيق هذه الأهداف.

المصدر: نوفوستي