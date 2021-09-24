ليبيا – استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري بمقر القصر التاريخي قصر الأميرة فوقية الأربعاء المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد القضائي المرافق له، بحضور السفير محمد مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، لتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للقضاء، تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث.

وجاء ذلك في إطار التعاون القانوني والقضائي بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الـدولة بجمهورية مصر، وتحقيقًا لرغبتهما الصـادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.

وتناول اللقاء التباحث بشأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن، فضلًا عن التدريب والتأهيل المستمر.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل، وتم الاتفاق فيها على أن يتولى مجلس الدولة المصرى تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم، يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدولةبالقاهرة أو في أية مدينة أخرى بجمهورية مصر العربية.

فيما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والأحكام، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري، ومن منصته الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء، أكد المستشار الحافي على دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضـاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، وأن توقيع الاتفاقية جاء تكريسًا للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

وفي ذات السياق، أكد السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.

كما أكد المستشار محمد حسام الدین رئيس مجلس الدولة على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصري لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة لاشقائنا في ليبيا.

هذا وحضر اللقاء من مجلس الدولة المصري المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طه عبده كرسـوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وحضر من الجانب الليبي المسـتشـار ضـو الغزوي عضـو المجلس الأعلى للقضـاء (عن إدارة القانون)، والمستشار عبد الباسط مرغم رئيس القسم الفني بإدارة القانون، ومحمد حمودة الملحق القانوني بسفارة ليبيا بالقاهرة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.