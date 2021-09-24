ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 936 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى19حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت15.7 بالمائة، من أصل5937 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1061 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 253524 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 77879 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4558 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1315714 فيما وصل عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى186300.