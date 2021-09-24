بلومبرغ: مصر تدخل سوق السندات الدولية للمرة الثانية هذا العام

بلومبرغ: مصر تدخل سوق السندات الدولية للمرة الثانية هذا العام

مصر – أظهرت وثيقة امس الخميس، أن “سيتي بنك” و”بنك أبوظبي الأول” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” ستتولى بيع سندات مصرية.

ووفقا لوسائل إعلام فإن السندات التي بدأت مصر بتسويقها اليوم مقسمة على 3 شرائح. وتعد هذه المرة الثانية التي تتوجه فيها مصر إلى سوق الدين هذا العام.

وتتوزع السندات كالتالي: سندات لأجل 6 و12 و30 سنة، وتم البدء بتسويق السندات بناء على سعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125% (6 سنوات) و7.625% (12 سنة) و8.875% (30 سنة).

وتقوم الحكومة المصرية بشكل دوري بإصدار سندات لدعم مشاريعها والإنفاق. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت مصر سندات خضراء لتمويل مشاريع خضراء في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأصبحت الحكومة المصرية الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبيع مثل تلك السندات عندما أصدرت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.

المصدر: “بلومبرغ”