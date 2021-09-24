ليبيا – قال المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة إن أرصدة المصارف بالدينار الليبي وكمية الدينار الليبي المتداول في الاسواق انخفضت بحوالي 13 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام.

الدريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أضاف: “حتى الآن الانخفاض ربما تجاوز 25 مليار دينار وهذا يعني أن هناك 25 مليار دينار كانت تبحث عن دولار خرجت من السوق وهذا هو سبب انخفاض سعر الدولار”.

ونوه الدريجة إلى أنه مع نهاية العام إذا لم يخفض سعر الصرف سيكون هناك ركود اقتصادي أكبر من الحالي وسيكون من الضروري تخفيض سعر الصرف.