إيطاليا – كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي اقترب من تجديد عقد لاعبه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ديبالا، للتوقيع على عقد جديد يبقيه مع الفريق حتى 30 يونيو، إذ ينتهي عقده مع فريقه الحالي يوفنتوس في الصيف المقبل.

وأكد موقع “غول” بنسخته العالمية، أن وكيل اللاعب دخل في مفاوضات ناجحة مع إدارة يوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التوصل في النهاية إلى تجديد اللاعب وحصوله على راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت.

وخرج النجم الأرجنتيني للإعلان عن رغبته في الاستمرار لفترة أطول مع يوفنتوس، وهذا بعد لقاء البيانكونيري أمام مالمو بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس أصبح قريبا للغاية من الإعلان عن تجديد عقد باولو ديبالا، وهذا بعد توصل الطرفين لاتفاق مبدئي بشأن تمديد عقد اللاعب.

يذكر أن ديبالا يلعب موسمه السابع مع “السيدة العجوز” منذ انتقاله إليه في 2015 قادما من نادي باليرمو، حيث شارك في 259 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 102 هدف.

المصدر: “وكالات”