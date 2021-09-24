ليبيا – أجرت صحيفة الأهرام الأسبوعية الناطقة بالإنجليزية مقابلة مع سيمون ليدين النائبة السابقة لمساعد وزير الدفاع في الولايات المتحدة.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد، أشارت خلالها ليدين إلى التحدي الذي يشكله استمرار الصراع الليبي على مصر المجاورة. مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تتواصل حتى الآن بشكل كبير مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة الليبية.

وأضافت ليدين: إن بايدن عارض أي تدخل عسكري في ليبيا عام 2011 من قبل حلف “ناتو” عندما كان بايدن نائبًا للرئيس، وبات من الصعب الآن بعد فقدانه المصداقية لانسحابه من أفغانستان تخيل مشاركة قوية منه أو من فريقه على الأقل في الفترة القريبة.

وشددت ليدين على وجوب مساعدة مصر التي تواجه محاوف من بقاء القوات التركية مع المرتزقة السوريين، داعيًا الأمم المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى السعي لإحلال سلام حقيقي في ليبيا ودعم الشعب الليبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ترجمة المرصد – خاص