إسرائيل – أكد رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إن تصويت الكونغرس لصالح تمويل القبة الحديدية “رد مدو” على المشككين في دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وصوت مجلس النواب الأمريكي امس الخميس بأغلبية ساحقة لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل لتحديث منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الصاروخي.

وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.

وجاء التصويت بعد يومين فقط من زيادة التمويل في مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار.

المصدر: وكالات