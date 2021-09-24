ليبيا – تدارس رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي مع وزير القوى العاملة محمد سعفان آخر تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

ووفقًا لما ورد في المواقع الإخبارية المصرية وطالعته صحيفة المرصد، فقد أكد سعفان أن خطوة العودة تأتي في ضوء طلب الجانب الليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، لما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي.

وأضاف سعفان: إن هذه الخطوة تم تنضيجها خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري. مستعرضًا الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن.

وتابع سعفان: إن الجانبين المصري والليبي تدارسا الآليات التي سيتم اتخاذها لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر. لافتًا إلى أنها ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة لصقل مهاراتها بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة.