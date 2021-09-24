لبنان – أفادت مصادر أيرانية مطلعة بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان.

ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق على توريده إلى لبنان.

بدوره، قال مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق امس الخميس الماضي إنه سيتم تفريغ المازوت الإيراني في خزانات الشركة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال، على أن يبدأ توزيعه على مستحقيه حسب الأولويات .

يذكر أن لبنان يشهد أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

المصدر: وكالات