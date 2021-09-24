مصر – كشف اللواء إسماعيل عثمان، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، تفاصيل إذاعة بيان تنحي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو”.

وقال اللواء إن المشير الراحل، محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، أمر بإذاعة بيان تنحي مبارك في توقيت محدد، مضيفا: “تؤكت سيارتي وذهبت مشيا إلى ماسبيرو، ودخلت المبنى بصفتي الشخصية وقابلت عبد اللطيف المناوي المسؤول عن الأخبار، وكنت أحمل معي شريط تنحي مبارك ولم يكن أحد في ماسبيرو يعلم طبيعة مهمتي بإذاعة بيان التنحي”.

وأوضح أن “المشير طنطاوي كان له دور خيري تجاه المجتمع، مؤكدا أنه كان يساعد أي شخص يحتاج إلى المساعدة من أفراد القوات المسلحة مهما كان راتبه، وهو حافظ على مصر والقوات المسلحة”.

ولفت إلى أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية كان من أصعب المواقف التي واجهناها بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن سرية صاعقة قامت بإخلاء موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء الأزمة، و”المشير طنطاوي حذر من إصابة أي مواطن مصري أثناء أزمة السفارة”.

المصدر: “صدى البلد”