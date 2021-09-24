نيويورك – التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية في أعقاب اللقاء أن الوزيرين “بحثا أولويات التعزيز المستمر للعلاقات الروسية السعودية ذات المنفعة المتبادلة، وأكدا سعي موسكو والرياض إلى مواصلة العمل المشترك الذي يراد منه أن يضفي على التعاون المتعدد الأوجه بين البلدين طابع الشراكة الاستراتيجية”.

وشدد الوزيران على “أهمية تنفيذ الاتفاقات حول تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تم التوصل إليها على مستوى القمة في وقت سابق”.

وأشار البيان إلى أن الجانبين “أعارا اهتماما كبيرا لتعزيز التنسيق بين روسيا والسعودية تجاه حزمة واسعة من القضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما فيها الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الخليج”.

المصدر: RT