ليبيا – ترأس وزراء خارجية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس ونظيريه الفرنسي والإيطالي جان إيف لودريان ولويجي دي مايو اجتماعًا وزاريًا حول ليبيا على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، بالإضافة إلى وزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءًا من عملية برلين، وكذلك من دول الجوار الجنوبي لليبيا.

المشاركون أشاروا في بيان لهم نشرته وزارة الخارجية الألمانية عبر موقعها الرسمي إلى نتائج مؤتمري برلين حول ليبيا، معربين عن امتنانهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهوده في ليبيا لتسهيل العملية السياسية.

ورحب المشاركون باعتماد قرار مجلس الأمن 2570 (2021)، الذي يرحب بحكومة الوحدة الوطنية ويؤيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

ودعا المشاركون إلى اعتماد سريع لمجلس الأمن للقرار اللازم لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى تفويض مستقر من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ورحبوا ببيان كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وسلط المشاركون الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معًا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة والحاجة إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق من قبل وزارة الدفاع الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان.

وحث المشاركون على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن بقراره 2570 (2021).

واتفقوا على ضرورة إجراء الاستعدادات اللازمة للسماح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021.

وأبدى المشاركون استعدادهم لتقديم كل المساعدة اللازمة للمفوضية من أجل التحضير للانتخابات، مشيدين بالاستقرار المستمر لوقف إطلاق النار وبفتح الطريق الساحلي، فضلًا عن تدابير بناء الثقة التي أسفرت عن إطلاق سراح المعتقلين والقيام بأنشطة أمنية مشتركة.

وثمنوا الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مشددين على ضرورة الانخراط الفوري في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، بدءًا بالمرتزقة الأجانب من الجانبين، بالتنسيق مع دول الجوار الليبي.

وحث المشاركون على بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مما أدى إلى توحيد قوات الأمن تحت السيطرة المدنية.

وتخلل الاجتماع اتفاق عام على وجوب وقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الفور.

وأكد المشاركون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في قطاع النفط وإدارة عادلة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، مطالبين مجلس النواب باعتماد ميزانية الدولة والسلطات الليبية لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية والحقوق الإنسانية وحقوق الإنسان.

وحث المشاركون حكومة الوحدة على التخفيف من مخاوف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بالوصول، ولا سيما القضايا المتعلقة بتوافر التأشيرات الليبية وتسجيل المنظمات في ليبيا.

ودعوا الحكومة الليبية إلى السماح برحلات الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين، معربين عن قلقهم بشأن آثار جائحة كورونا في ليبيا، بما في ذلك على الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين والمهاجرين.

وجدد المشاركون التزامهم بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في جهودها للتصدي للوباء، بما في ذلك من خلال توفير اللقاحات، على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر برلين الثاني.

وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة التمديد خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان، وولاية بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. مطالبين حكومة الوحدة بتقديم القرار اللازم.