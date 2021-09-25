أستون فيلا يصعق مانشستر يونايتد بهدف قاتل ويلحق به الهزيمة الأولى في “البريميرليغ”

أستون فيلا يصعق مانشستر يونايتد بهدف قاتل ويلحق به الهزيمة الأولى في “البريميرليغ”

إنجلترا – فاجأ أستون فيلا مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد نجم أستون فيلا كورتني هاوس قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء.

وأضاع هداف اليونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز فرصة ذهبية لتجنب فريقه للخسارة عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليصعد إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف فقط عن أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب (لكل منهم 13 نقطة).

وهذه الخسارة هي الأولى لفريق “الشياطين الحمر” في الدوري هذا الموسم بعد 4 انتصارات وتعادل وحيد.

المصدر: RT