دبي – أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت عن تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء، مع تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للسنوات الـ50 القادمة.

وأوضح الشيخ محمد على حسابه في “تويتر” أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة جاء بعد التشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وباعتماد رئيس الدولة خليفة بن زايد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي مع إنجاز الخطة السابقة “رؤية الإمارات 2021” التي تم طرحها للسنوات العشر السابقة.

ولفت رئيس الوزراء أن الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة بـ”طموحات عالمية مختلفة”، مضيفا: “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

وتنص المنهجية الجديدة على أن

العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى

دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من ستة أشهر إلى عامين)

سيتم تحديد أولويات قطاعية يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذها اعتمادا على الكوادر الوطنية

الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية

سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات بناء على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المتعمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.

وتشدد المنهجية الجديدة على أن هدفها يعود إلى “تحقيق استجابة أسرع لطموحاتنا وتطلعات شعبنا وتنفيذ تحولات أكثر تأثيرا ورفع كفاءة وفاعلية حكومتنا الاتحادية وكوادرنا الوطنية”.

وتشمل التعديلات الوزارية الجديدة:

تعيين مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية

تعيين محمد بن هادي الحسيني لمنصب وزير دولة للشئون المالية

تعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل

تعيين عبد الرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين

تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة

تعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيرا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.

المصدر: RT