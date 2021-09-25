ألمانيا – حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على مضيفه غرويتر فورت بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق البافاري كل من توماس مولر وجوشوا كيميتش ولاعب أصحاب الأرض سيباستيان غريسبيك بالخطأ في مرماه في الدقائق 10 و31 و68 على الترتيب، فيما سجل هدف فورت الوحيد نجمه السويسري سيدريك إيتن قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

ولعب بايرن ميونخ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ48 بعد طرد لاعبه الفرنسي بينيامين بافارد عقب تدخله العنيف على منافسه.

وعلى غير العادة لم يستطع نجم البايرن، البولندي روبرت ليفاندوفسكي ترك بصمته في فوز فريقه، حيث فشل لأول مرة في هز الشباك بعد 19 مباراة متتالية لم يتوقف خلالها من دك شباك المنافسين بقميص الفريق البافاري.

وتعود آخر مواجهة فشل فيها النجم البولندي في التسجيل مع البايرن إلى نهائي كأس العالم للأندية ضد تايغرز أونال المكسيكي في الـ11 من شباط الماضي.

وبهذا الفوز، انفرد البايرن بالصدارة برصيد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ (13 نقطة) الذي يحل ضيفا على هوفنهايم غدا السبت.

في المقابل، تجمد رصيد فورت عند نقطة يتيمة في قاع ترتيب فرق “البوندسليغا”.

المصدر: RT