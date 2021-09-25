ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج اجتماعًا ضم وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام معرض طرابلس الدولي، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة؛ وذلك لمناقشة التحضيرات اللازمة للمشاركة في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020.اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد برنامج الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشاركة بالمعرض، كما بحث الحضور آلية تنظيم الوفد الليبي والقطاعات والمجالات المستهدفة بالمشاركة، وفق الأهداف المحددة ضمن خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية والوزارات والهيئات المختصة.

وأكد الوزير على ضرورة تحديد الوفد المشارك بحيث يكون ذا فاعلية ويحقق الأهداف المرجوة من المشاركة بهذا الحدث الدولي، ويدعم خطة حكومة الوحدة الوطنية في جذب المستثمر الأجنبي، للمشاركة في تنفيذ مشاريع بكافة المناطق في الدولة.

كما شدد على أهمية مشاركة الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص من رجال الأعمال والشركات الليبية في إطار دعم الصناعات الوطنية وخلق فرص تصدير حقيقية للمنتجات الليبية المطابقة للمواصفات العالمية.

وتشهد مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 بمشاركة 192 دولة ويتضمن ثلاثة أقسام “الاستدامة – والتنقل – والفرص” على أرض مدينة جديدة بالكامل تم بناؤها خصيصًا لإستقبال هذا الحدث ولتصبح بعدها أيقونة جذب سياحي جديدة داخل مدينة دبي.

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