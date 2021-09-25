ليبيا – قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية جوي هود إن واشنطن تدعم ذهاب الشعب الليبي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

هود وخلال مقابلة خاصة مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، الجمعة وفقا لما نقله موقع “المصري اليوم” أوضح أن الإدارة الأمريكية أرسلت مبعوثًا خاصًا إلى اليمن وليبيا مما ينفي تراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط، مشددًا على أن واشنطن تدعم ذهاب الشعب الليبي إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف هود أن وزير الخارجية أنتونى بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى وصديقه القديم وزير الخارجية المصري سامح شكرى وأصدقاء من ليبيا وتحدثوا عن أهمية هذه الموضوعات التي تجمع الجميع حول الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط.

هود اختتم أن العالم يمر بأزمة كورونا وهو ما جعل العمليات السياسية والدبلوماسية لم تعد كما كانت في الماضى، ولكن هناك معاهدات وجهود كثيرة، وهناك المئات من المكالمات التليفونية والفيديوكونفرانس للحد من العنف في الشرق الأوسط والقضاء على كورونا واستقرار في المنطقة، وهو ما دعا الرئيس الأمريكى إلى إرسال مبعوث إلى اليمن كما عين مبعوث إلى ليبيا، وهناك جهود في أوروبا وحول العالم لتحقيق الاستقرار.