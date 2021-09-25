الجزائر – وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا بتخصيص ميزانية للتلفزيون الجزائري تسمح بضمان بث جميع مباريات “محاربي الصحراء” خلال تصفيات كأس العالم المقبلة “2022”.

وسيتم توفير مبلغ يصل لـ40 مليار سنتيم (حوالي 3 ملايين دولار) لمؤسسة التلفزيون الجزائرية، من أجل السماح لجمهور “الخضر” بمتابعة كتيبة المدرب جمال بلماضي خلال مشوارهم في تصفيات مونديال 2022.

ويلعب المنتخب الجزائري في تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى مونديال 2022 ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

ويتصدر منتخب “محاربي الصحراء” مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل بعد جولتين على بداية التصفيات.

المصدر: awras.com