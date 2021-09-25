إنجلترا – يفصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف واحد فقط عن دخول “نادي المئة” من حيث عدد الأهداف مع “الريدز”، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى الفرعون المصري حاليا 99 هدفا بقميص ليفربول في “البريميرليغ”، وسيصل إلى 100 هدف في حال تسجيله في مباراة فريقه غدا أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في “البريميرليغ”، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا.

المصدر: RT