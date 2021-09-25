ليبيا – أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أن المجلس الرئاسي ماضي في تعهداته التي قطعها أمام الليبيين، والمتمثلة في قيادة البلاد إلى أهم استحقاق طال انتظاره وهو الانتخابات.

اللافي دعا خلال كلمة له الجمعة، في افتتاح فعاليات مهرجان قوس ماركوس للفروسية، بمدينة طرابلس نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة، لافتا إلى أن الليبيين لا يرغبون في المزيد من العمل الارتجالي، والفوضى السياسية، وأن أي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد.

وجدد اللافي تأكيده أن سلامة سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي، هي من أولويات المجلس الرئاسي، وعلى السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.