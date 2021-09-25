ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن خليفة حفتر(القائد العام للقوات المسلحة) لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

المشري أفاد في مقابلة مع قناة “فرنسا 24” أمس الجمعة: “لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء”.

وتابع: “لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة”.

وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب : “لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف”.

كما اتهم المشري مجلس النواب بمحاولة تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية.

وأضاف في الختام: “لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير”.