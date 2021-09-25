ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

الطرفان ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

من جانبه ،أكد المشري على ضرورة التوافق بشأن قوانين الانتخابات، وعدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب.

كما عبر عن حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجرائها.