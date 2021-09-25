ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الخميس أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور رئيس مندوب الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني.

المنقوش أكدت خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على أهمية دور البعثة في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا، خاصة لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها.

وجرى نقاش حول أداء البعثة وما تواجهه من مصاعب، كما تم استعراض مشاركاتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية المتخصصة.

وأشادت الوزيرة بجهود أعضاء البعثة، داعية إلى المزيد من العطاء خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.

كما شددت على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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