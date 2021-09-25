ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن انتخابات 24 ديسمبر بالنسبة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومن أتو به بأموال مجرد كذبة وغايتهم كانت ولازالت إزاحة السراج والاستمرار بدلاً عنه.

اوحيدة ذكر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” مسؤولا كنت أو مواطن من الآن وحتى 24 ديسمبر حدد مكانك أما منساقا وراء جلبة دبيبه المدعومة من الغرياني والإخوان والمليشيات ومافيا نهب أموال ليبيا .. وأما بالجهة المقابلة التي تقاوم هذه العصابات منذ 2013 وأما مع جماعة ربنا ينصر الحق”.

وأشار إلى أن النتيجة المتوقعه هي انتخابات مقبولة في موعدها وسيعترف بها العالم والليبيين ربما بأستثناء من خسرها فقط أو انتخابات مزورة وانشقاق وهذا ما يعمل عليه البعض من الداخل والخارج والنتيجة أما حرب أو انقسام.

ولفت إلى أن النتيجة الأخيرة أنه لا أنتخابات والنتيجة عكس ما يسعى له تيار الدبيبه وسلطة الأمر الواقع في الغرب الليبي فلن يستمر الوضع على ماهو عليه بل ستكون البلاد أمام السيناريو الثاني.