ليبيا – أصدر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق توضحيًا بشأن قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة المتعلق بزيادة مرتبات المعلمين.

بليحق وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الجمعة قال : بالأمس القريب كان إعتماد الميزانية حُجة لعدم صرف زيادات مُرتبات المُعلمين وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب ، رغم أنه غير صحيح، وكان ذلك لهدف وغاية واليوم يُقرر صرف زيادات المُعلمين دون إعتماد ميزانية وأيضاً لهدف وغاية.

وأضاف:”ولكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين وهو تحسين دخل المواطن”.

وواصل حديثه:” مجلس النواب ومُنذ الجلسة لمُناقشة الميزانية التي قُدمت للمجلس من الحكومة دون الزيادات ، وأعتمد الباب الأول من الميزانية شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمُعينيين الجدد وغيرها “.

ونوه إلى أن دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج،لافتًا إلى أن إعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها لا سيما قانون رقم 4 لسنة 2018 الخاص بالمُعلمين تطلبت الكثير من الجهد والوقت.

وبارك بليحق لجميع المُستفيدين من القوانين التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن ، معربا عن أمله أن يتم إنجاز القانون المُوحد لكافة العاملين بالدولة ليتم أولاً رفع دخل المواطن بما يُلبي احتياجاته ويضمن له العيش الكريم وبما يُحقق العدالة الإجتماعية في مستوى الدخل بين كافة شرائح المجتمع.