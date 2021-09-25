روسيا – تم تزيين صاروخ “سويوز – 2.1 آ” الذي سيقل طاقما سينمائيا إلى المحطة الفضائية الدولية برموز فيلم “التحدي” الذي سيصوره المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد في المحطة الفضائية.

وقد نشرت صورة الصاروخ في صفحة المشروع السينمائي التابعة للقناة التلفزيونية الأولى. ولا تعد تلك التجربة فريدة من نوعها، إذ أنه سبق أن تم تزيين الصواريخ برموز الأولمبياد – 2014″ والذكرى الـ50 لتحليق يوري غاغارين وكبير المصممين، سيرغي كوروليوف ورموز جمهورية تشوفاشيا، ثم تم في الربيع الماضي تغيير لون الصاروخ من الرمادي إلى الأبيض الأزرق.

وستوضع على الوحدات الأربع لمرحلة الصاروخ الأولى رموز “روس كوسموس” الفضائية و”غلاف كوسموس” الفضائية السياحية والقناة التلفزيونية الأولى وشعارات الرعاة.

وتم تزيين المراحل الـ3 للصاروخ بشرائط عمودية زرقاء وبرتقالية اللون.

يذكر أن صاروخ “سويوز – 2.1 آ” بمركبة “سويوز إم إس – 19” سيطلق الساعة 11.55 يوم 5 أكتوبر بتوقيت موسكو. وستستغرق الرحلة الفضائية إلى المحطة الفضائية الدولية 3 ساعات و18 دقيقة.

ويتوقع أن يعود المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد ورائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي يوم 17 أكتوبر على متن مركبة “سويوز إم إس – 18”.

المصدر: نوفوستي