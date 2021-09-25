ليبيا – تفقَّد سمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان الخميس والفريق المرافق له مركز العزل جنزور، للوقوف على التجهيزات النهائية للمركز، تمهيدًا لافتتاحه.

وزارة الصحة ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن هذه الزيارة تأتي بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، القاضية بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تجهيز المركز وافتتاحه.

هذا وقد أعطى الوكيل تعليماته لمدراء الإدارات بالوزارة، لتوفير جميع المتطلبات وبشكل عاجل، كلًا حسب اختصاصه.

يشار إلى أن السعة السريرية المقدرة للمركز قد بلغت 120 سريرًا.