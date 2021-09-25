رابطة الأندية الأوروبية تحذر من التأثير “المدمر” لخطط إقامة كأس العالم كل عامين

رابطة الأندية الأوروبية تحذر من التأثير “المدمر” لخطط إقامة كأس العالم كل عامين

سويسرا – رابطة الأندية الأوروبية امس إن خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لإقامة كأس العالم كل عامين، ستؤثر بشكل “مباشر ومدمر” على الأندية.

وأشارت الرابطة، التي تمثل 234 ناديا أوروبيا، إلى أن تعامل “الفيفا” مع الإصلاحات في جدول المباريات الدولية يمثل “خرقا صريحا وأحاديا للالتزامات القانونية” لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي “اليويفا” في معارضة المقترحات.

ولم توضح الرابطة هذه الالتزامات لكنها توصلت إلى سلسلة من الاتفاقات مع “اليويفا” و”الفيفا” بشأن الجدول.

وأضافت: “احتفظت أندية كرة القدم دائما بصوت أساسي ويحظى بالاحترام عند تحديد مستقبل جدول المباريات الدولية وهي حجر الأساس باللعبة ومحرك المسابقات والمحور الأساسي وموطن اللاعب من أجل التطور والاستثمار ونقطة ارتكاز الجماهير والمجتمعات المحلية”.

ويجري “الفيفا” دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم كل عامين، بدلا من أربعة أعوام حاليا.

وقال أرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق الذي يشغل حاليا منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في “الفيفا”، الشهر الحالي إنه “مقتنع بنسبة مئة بالمئة” بالتحول للشكل الجديد.

وأكدت الرابطة أنها كانت مستعدة لمناقشة “تحديث” جدول المباريات لكنها اشتكت من غياب التشاور من “الفيفا”.

وأوضح “الفيفا” يوم الاثنين أنه “تواصل مع أعضائه ومساهمين آخرين (وكلاء اللاعبين والأندية ومسابقات الدوري والاتحادات) لبدء مرحلة جديدة من المشاورات”.

وهدد ألكسندر تشيفرين رئيس “اليويفا” هذا الشهر بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ “الفيفا” خططه.

وانتقد اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول” المقترحات بشدة بينما أظهر الاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “الكونكاكاف” والاتحاد الإفريقي “الكاف” ترحيبا بالتشاور لدراسة الفكرة.

المصدر: رويترز