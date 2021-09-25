ليبيا – باشر مأمورو الضبط القضائي بمصلحة الجمارك وجهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ؛ تحت إشراف رؤساء النيابة العامة بمكتب النائب العام الخميس إجراءات التفتيش والمعاينة ؛ الرامية إلى ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها للبلاد أو عرضها للبيع.

وجاء ذلك بناء على تعليمات المستشار النائب العام ، التي طلب من خلالها تنفيذ مخرجات لقائه القائمين على إدارة المصالح والأجهزة والمراكز المعنية بتتبع التزام الشركات والمحال التجارية بمبدأ معاملة المستهلكين المعاملة العادلة والنزيهـة ؛ وأخصها مباشرة إجراءات جمع الاستدلالات التي تستهدف حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي و تعزيز التدابير الرامية إلى ضــمان جودة المنتجــات وسلامتها المادية.

وأسفرت إجراءات معاينة البضائع المعروضة للبيع بالمحال التجارية الكائنة بسوق الكريمية للمواد الغذائية ؛ عن وجود بضائع تحتوي على مواد محظورة وبضائع منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك نتيجة سوء التخزين .

ومارست الجهات الضبطية مقدمات إجراء التحاليل المختبرية للوقوف على سلامة المنتجات المعروضة للبيع كافة ؛ وباشرت إجراءات إتلاف البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري ، وقفل المحال التجارية والمخازن التي لا تتوافر على الاشتراطات المقررة .

هذا وقد وجه المستشار النائب العام الجهات الضبطية باستمرار إجراءات جمع الاستدلالات وتتبع البضائع غير المأمونة باستعمال أساليب التفتيش والمتابعة والتحليل مع عدم السماح بنقل مقار تخزين السلع الغذائية إلى أخرى حتى الانتهاء من الأعمال المسندة إليها .