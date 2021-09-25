كلوب: لم أتوقع ما فعله صلاح.. وهو لا يختلف عن ليفاندوفسكي

كلوب: لم أتوقع ما فعله صلاح.. وهو لا يختلف عن ليفاندوفسكي

إنجلترا – أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بقدرات نجمه محمد صلاح وقارن بينه وبين روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المتوج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”: “وصفت روبرت ليفاندوفسكي بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين عملت معهم على الإطلاق؟ لست متأكدا من أنني قلت إنه أفضل لاعب دربته على الإطلاق. كان السؤال في ذلك الوقت (أي لاعب تحسن أكثر؟)”.

وأضاف: “كان من الواضح أنه ليفاندوفسكي في ذلك الوقت، لأنني رأيته عندما وصل إلى دورتموند”.

وتابع: “لقد قمنا بمراقبة ليفاندوفسكي لمدة عامين، وفي ذلك الوقت تحسن كثيرا بالفعل، لكن عندما وصل كان لا يزال هناك بعض الأمور القابلة للتحسين. إنه اليوم لاعب استثنائي للغاية”.

وكان كلوب المدرب الذي ساعد ليفاندوفسكي على الظهور خلال فترة وجودهما معا في بوروسيا دورتموند بعد أن وقع المهاجم البولندي الذي لم يكن معروفا آنذاك للنادي الألماني قادما من ليخ بوزنان البولندي مقابل حوالي 3.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2010.

وأكمل مدرب “الريدز”: “محمد صلاح في نفس مستوى ليفاندوفسكي تماما، لا شك في ذلك. إن مو ماكينة أهداف بالتأكيد، كما أن احترافيته لا يعلى عليها مطلقا. إنه يفعل كل شيء ليكون لائقا دائما، ويبقى على المسار الصحيح”.

وواصل: “علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن مهاراته الفنية، فإنه متشوق دائما صوب تسجيل الأهداف وهذا مفيد أيضا، كما أنه نفس الأمر لدى ليفاندوفسكي. هذا جيد ومفيد للغاية للاعب كرة قدم”.

مضيفا: “أيا كان ما تفعله على أرض الملعب، وأيا كان ما تصنعه، فأنت بحاجة إلى شخص يتصرف بشكل استثنائي ويسجل الأهداف”.

واستطرد: “مو في نفس المستوى مع أفضل من رأيتهم على الإطلاق. إنه يعرف ذلك، كما أن الأرقام التي يمتلكها جنونية، ومن الواضح أنني محظوظ للعمل مع بعض اللاعبين الجيدين في مسيرتي”.

واستمر: “هل توقع صلاح عند وصوله أن يتمكن من تحقيق هذه الأرقام؟ ربما نعم!”.

وتابع كلوب قائلا: “هل كنت تتوقع أنت أيضا هذا الأمر؟ لا.. لأنه لا يمكنك توقع هذه الأمور، لأنك ستضع ضغطا على اللاعب، لكن “مو” قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا. لقد لعبنا بأسلوب جيد ويساعد على تسجيل الأهداف، حيث تطور الفريق في الاتجاه الصحيح، وكان لصلاح تأثير كبير على ذلك بشكل واضح”.

وختم: “في الوقت الحالي صلاح في حالة جيدة وفي مزاج جيد، وهذا مفيد. إنه يعمل بجد وتكيف مع بعض التغييرات في أسلوب لعبنا، والطريقة التي نلعب بها، وأشياء من هذا القبيل. إنه يستمتع وكل هذا جيد وإيجابي. لا شيء آخر يمكنني قوله”.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح يفصله هدف واحد فقط عن دخول “نادي المئة” من حيث عدد الأهداف مع “الريدز”، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: liverpoolecho