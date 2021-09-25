مانشستر سيتي يتغلب على تشيلسي في عقر داره ويثأر من هزيمته في نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يتغلب على تشيلسي في عقر داره ويثأر من هزيمته في نهائي دوري الأبطال

إنجلترا – حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

ويدين السيتي بالفضل في الفوز لنجمه البرازيلي غابرييل خيسوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ثأرت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا من خسارتها أمام “البلوز” في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب بورتو في البرتغال في الـ29 من مايو الماضي وحسمها الفريق اللندني بهدف دون رد.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة ليتشارك صدارة “البريميرليغ” مع كل من ليفربول الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على برينتفورد، وتشيلسي الذي تجمد رصيده بعد الهزيمة، ومانشستر يونايتد الذي تعرض لخسارة قاسية أمام جماهيره من أستون فيلا بهدف نظيف.

المصدر: RT