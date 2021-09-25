روسيا – أكد فرانك هولمز المدير التنفيذي لشركة U.S. Global Investors، إن سوق الأسهم الروسية أصبحت من أكثر المنصات العالمية جاذبية وتجاوزت المؤشرات الأمريكية من حيث أدائها.

وأضاف الخبير الأمريكي، في مقالة لمجلة Forbes: “في عام 2021، تفوقت الأسهم الروسية على مؤشرات شركات S&P 500. لقد استعادت المؤشرات الأمريكية حوالي 20 بالمائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت مؤشرات بورصة موسكو بأكثر من 31 بالمائة”.

ووفقا له، تحقق ذلك رغم أنه لم يتم استخدام إمكانات الاقتصاد الروسي بالكامل. وأعرب الخبير عن اعتقاده بأن هذا النمو سيستمر في عام 2022 بفضل تدفق الاستثمارات. كما توقع الخبير، تخفيف ضغوط العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هولمز أن الأسهم الروسية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالأسهم اليابانية والأوروبية والأمريكية.

المصدر: نوفوستي