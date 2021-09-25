السعودية – أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن جهود رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، أسهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال السنوات الأربع الماضية.

وبين وزير المالية السعودي في بيان أنه “منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، تمت السيطرة على مستويات عجز المالية العامة للدولة من 15.8% في 2015 إلى 4.5% في 2019 قبل أن تصعد في 2020 بسبب الجائحة”.

وتوقع الجدعان أن يصل العجز إلى مستويات أقل في العام الجاري، معزيا السبب في ذلك إلى انحسار الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا ومبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية.

ولفت الجدعان إلى استهداف منظومة التخصيص لـ17 قطاعا و176 مبادرة، إذ أطلق منها 32 فيما تمت ترسية 18 أخرى.

وذكر الوزير أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في مجال التنوع الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من 0.2 بالمئة في 2016 إلى 5.4 بالمئة خلال النصف الأول 2021.

وعلى المستوى الدولي، قال إن “المملكة سجلت مركزا متقدما في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام 2020”.

كما أشار إلى “تقدم المملكة في مؤشر شفافية الميزانية الصادر عن منظمة الشراكة الدولية للميزانية، إضافة للمراكز المتميزة التي حافظت عليها المملكة في التصنيفات الائتمانية الدولية”.

المصدر: “عكاظ”