ليبيا – وجه عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة حديثه إلى كافة أبناء الشعب الليبي بكامل أطيافه ومكوناته السياسيه والإجتماعية معتبراً أن ما يُحاك من دعوات للتظاهر ضد اجسام منتخبة وتمثل إرادة الشعب وتصريحات من بعض المأجورين والمندسين الذين لا يدخرون وقتاً لإنتهاز الفرص والقفز على مطالب الشعب تحقيقاً لِمُبْتَغَاهم يعد انتهاكاً صريحا لارادة الشعب الحره وتدخل بعض المنبوذين سياسياً في إرادة وحرية الشعب مثل (حزب الاخوان المسلمين) .

أبو زريبة قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كلنا نعلم أنهم يسعون إلى إطالة أمد الأزمة وإحداث شرخ إجتماعي كبير ينتج عنه فراغ سياسي من جديد وهذا لن نسمح به حيث أنه لا سبيل لإطالة عمر الأزمة وأصبحنا نعلم جيداً بما لا يدع مجالاً للشك أن مراوغاتهم ودسائسهم باتت مكشوفه أمامنا جميعاً”.

وتابع”لا حل لهذه الازمة سوى صناديق الاقتراع فيجب على كلاً من البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة ان تكثف جهودها للانتخابات وكلنا امل على نجاحها حيث لا خلاص لنا الا الانتخابات سواء برلمانيه او رئاسيه وانهاء مجلس الدوله وأدواره الاستشاريه التي نكست وعرقلت العملية السياسيه وخارطة الطريق المتفق عليها برعاية امميه”.

كما أضاف:”نؤكد لكم باننا لن نعترف بمجلس النواب ومجلس الدوله والمجلس الرئاسي والحكومة الموجودة الآن بعد تاريخ 24 ديسمبر ولا أي جسم سياسي كان الا الحكومة الجديده والمنتخبة من الشعب وسوف نبذل قصار جهدنا لانجاح هذه الانتخابات وفي موعدها المحدد رغماً عن المعرقلين والمفسدين من خفافيش الظلام”.

وأردف”حيث ما يجري الآن من تحالافات اخوانيه برعاية مجلس الدوله والغرياني وايهامهم لرئيس الحكومة واستغلالهم لتعليق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اتضح لنا جلياً ان الهدف منه تمديد الانتخابات واطاله لعمر الازمة واحتدادها ولعل أفضل ما نختم به حديثنا قوله تعالى (سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)”.