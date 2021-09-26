لندن – جرد الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا من أحزمته العالمية الثلاثة، بعد تغلبه عليه بالنقاط في النزال الذي جمعهما في لندن امس.

وأمام 60 ألف متفرج في ملعب توتنهام هوتسبير في العاصمة البريطانية لندن، تمكن أوسيك من التغلب على جوشوا بإجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: 117-112 و116-112 و115-113، ليجرد صاحب الأرض من أحزمته العالمية الثلاثة كبطل في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

وهذا الانتصار، هو الـ19 (13 منها بالقاضية) للبطل الأوكراني البالغ 34 عاما خلال مسيرته الخالية من الهزائم، فيما تجرع جوشوا هزيمته الثانية مقابل 24 انتصارا.

وتمكن أوسيك من التربع على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كغم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل، بالإضافة لفوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة “World Boxing Super Series” أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

المصدر: rsport.ria.ru