ليبيا – شدد وزير الداخلية خالد التيجاني على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والعمل على اتخاذ كافة سبل الوقاية من هذا الفيروس لجميع منتسبي وزارة الداخلية.

‏جاء ذلك خلال اجتماعه وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا العميد يوسف بلبان أمس السبت.

‏وأكد على ضرورة العمل بكل جدية في متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من هذا الفيروس، وضرورة التعاون مع الجهات الصحية ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

‏ومن جهته استعرض عميد يوسف بلبان آخر الأعمال المنجزة من قبل الغرفة الرئيسية ‏والخطة الموضوع للمباشرة في أخذ مسحات ومنح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة، بالإضافة إلى ما تقوم به من عمليات التعقيم للمقار الأمنية التابعة للوزارة، للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.